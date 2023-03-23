Фильм расскажет о закулисье индустрии спортивной одежды до того, как бренд Air Jordan стал частью мировой истории баскетбола. «Air» станет первым проектом кинокомпании Artists Equity, которую основали Бен Аффлек и Мэтт Деймон в ноябре 2022-го. Сами Аффлек и Деймон сыграли главные роли — соучредителя Nike Фила Найта и исполнительного директора бренда Сонни Ваккаро соответственно.