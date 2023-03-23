Байопик «Air» о легендарном партнерстве Майкла Джордана и Nike получил рейтинг 100%-ной свежести на сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes.
Критики похвалили режиссерскую и актерскую игру Бена Аффлека, а также назвали «Air» одним из лучших спортивных фильмов за все время.
Фильм расскажет о закулисье индустрии спортивной одежды до того, как бренд Air Jordan стал частью мировой истории баскетбола. «Air» станет первым проектом кинокомпании Artists Equity, которую основали Бен Аффлек и Мэтт Деймон в ноябре 2022-го. Сами Аффлек и Деймон сыграли главные роли — соучредителя Nike Фила Найта и исполнительного директора бренда Сонни Ваккаро соответственно.
Роль матери Джордана исполнила Виола Дэвис, отца сыграл Джулиус Теннон. Персонаж баскетболиста в картине не появится, так как Ваккаро в своем стремлении подписать контракт с легендой баскетбола обращался именно к его родственникам, бывшим тренерам, друзьям и близким.