Реклама
Новости

Байопик «Air» получил 100% рейтинг на Rotten Tomatoes

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:03

Байопик «Air» о легендарном партнерстве Майкла Джордана и Nike получил рейтинг 100%-ной свежести на сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes.

Критики похвалили режиссерскую и актерскую игру Бена Аффлека, а также назвали «Air» одним из лучших спортивных фильмов за все время.

Фильм расскажет о закулисье индустрии спортивной одежды до того, как бренд Air Jordan стал частью мировой истории баскетбола. «Air» станет первым проектом кинокомпании Artists Equity, которую основали Бен Аффлек и Мэтт Деймон в ноябре 2022-го. Сами Аффлек и Деймон сыграли главные роли — соучредителя Nike Фила Найта и исполнительного директора бренда Сонни Ваккаро соответственно.

Роль матери Джордана исполнила Виола Дэвис, отца сыграл Джулиус Теннон. Персонаж баскетболиста в картине не появится, так как Ваккаро в своем стремлении подписать контракт с легендой баскетбола обращался именно к его родственникам, бывшим тренерам, друзьям и близким.

расскажите друзьям
люди
Майкл ДжорданБен АффлекМэтт ДеймонДжулиус Теннон
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»