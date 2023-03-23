В Беларуси создали провластную партию «Белая Русь». Она будет сотрудничать с «Единой Россией»

По его словам, одним из важных направлений новообразованной партии станет сотрудничество с «Единой Россией». Скоро партии опубликуют план совместных мероприятий, а в апреле подпишут соглашения о сотрудничестве. Давыдько считает, что такие шаги «могут оказаться весьма кстати в нашем союзном строительстве» и будут иметь значение для «большей консолидации внутри СНГ».