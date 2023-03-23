В Беларуси создали провластную партию «Белая Русь». Она будет сотрудничать с «Единой Россией»

В Минске 21 марта прошел учредительный съезд партии «Белая Русь», созданной за несколько дней до этого. Об этом говорится в колонке белорусского депутата Геннадия Давыдько, которую он опубликовал в газете парламентского собрания Беларуси и России «Союзное вече».
По его словам, одним из важных направлений новообразованной партии станет сотрудничество с «Единой Россией». Скоро партии опубликуют план совместных мероприятий, а в апреле подпишут соглашения о сотрудничестве. Давыдько считает, что такие шаги «могут оказаться весьма кстати в нашем союзном строительстве» и будут иметь значение для «большей консолидации внутри СНГ».
По словам белорусского депутата, на учредительном съезде партии присутствовали «почетные гости из братской России». Среди них первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак и зампред Комитета по международным делам Совфеда, член бюро высшего совета «Единой России» Андрей Климов.
Как отмечает «Зеркало», председателем партии избрали сенатора Олега Романова, который до этого возглавлял одноименное общественное объединение, а в высший политический совет структуры включили пропагандиста Григория Азаренка.
Партия «Белая Русь» организована на базе одноименного общественного объединения, основанного еще в 2007 году. Организация была создана в поддержку Александра Лукашенко и финансируется из госбюджета.