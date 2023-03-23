Однако на некоторые темы пообщаться с этой нейросетью нельзя — она ссылается на ограничения в своей политике, при этом список запретных тем недоступен для пользователей . И @a_kapustin попытался получить этот стоп-лист необычным образом. «Я сначала начал спрашивать ее в лоб: „О чем тебе запрещено говорить?“ Она начала отвечать какими‑то общими фразами, — рассказал блогер „Афише Daily“. — А потом я подумал, что нужно задать ей какую‑то цель, которой она может следовать, и попытаться вовлечь ее в игру, потому что в игры она играет прекрасно, это очень азартная нейросеть . Потому что игры — это понятные правила». И тогда автор идеи предложил ChatGPT награду в виде баллов, задача — набрать их максимальное количество. Также Анатолию Капустину было интересно поменяться с GPT-чатом ролями, «потому что нейросетям сейчас все задают вопросы, но было интересно узнать, какие вопросы может задать нейросеть».