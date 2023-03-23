Суд в Минске приговорил журналиста «КП в Беларуси» к трем годам колонии

Геннадия Можейко задержали в Москве в октябре 2021 года и депортировали в Беларусь. Изначально его обвиняли лишь в разжигании вражды из‑за статьи на сайте «КП в Беларуси» об Андрее Зельцере — IT-менеджере, который застрелил одного правоохранителя и сам погиб во время своего задержания. В материале было интервью с одноклассницей Зельцера, которая говорила, что погибший был «положительным, правдивым, выступал за правду» и она «не знает, что с ним произошло». После выхода статьи сайт «КП в Беларуси» был заблокирован.