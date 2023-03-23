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Суд в Минске приговорил журналиста «КП в Беларуси» к трем годам колонии

Семён Гудошников
Сегодня в 13:21

Минский городской суд приговорил к трем годам колонии журналиста «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадия Можейко. Его признали виновным в оскорблении президента Беларуси и возбуждении социальной вражды, сообщает «БелТА».

По версии обвинения, журналист, «действуя по мотивам политической и идеологической вражды, в период с июня 2020 года по октябрь 2021 года совершил ряд преступлений». Кроме того, он якобы «изготовил и разместил в интернете негативные, непристойные и недопустимые» высказывания в отношении Александра Лукашенко.

Можейко вины не признал. По предъявленным обвинениям ему грозило до 12 лет лишения свободы.

Геннадия Можейко задержали в Москве в октябре 2021 года и депортировали в Беларусь. Изначально его обвиняли лишь в разжигании вражды из‑за статьи на сайте «КП в Беларуси» об Андрее Зельцере — IT-менеджере, который застрелил одного правоохранителя и сам погиб во время своего задержания. В материале было интервью с одноклассницей Зельцера, которая говорила, что погибший был «положительным, правдивым, выступал за правду» и она «не знает, что с ним произошло». После выхода статьи сайт «КП в Беларуси» был заблокирован.

Обвинение в оскорблении представителя власти появилось из‑за записи на диктофоне Можейко, который изъяли во время обыска. На записи были слова депутата Валерия Воронецкого со встречи с избирателями, который агитировал против власти и оскорблял Лукашенко.

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Александр ЛукашенкоГеннадий МожейкоАндрей Зельцер
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