Суд в Минске приговорил журналиста «КП в Беларуси» к трем годам колонии

Минский городской суд приговорил к трем годам колонии журналиста «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадия Можейко. Его признали виновным в оскорблении президента Беларуси и возбуждении социальной вражды, сообщает «БелТА».
По версии обвинения, журналист, «действуя по мотивам политической и идеологической вражды, в период с июня 2020 года по октябрь 2021 года совершил ряд преступлений». Кроме того, он якобы «изготовил и разместил в интернете негативные, непристойные и недопустимые» высказывания в отношении Александра Лукашенко.
Можейко вины не признал. По предъявленным обвинениям ему грозило до 12 лет лишения свободы.
Геннадия Можейко задержали в Москве в октябре 2021 года и депортировали в Беларусь. Изначально его обвиняли лишь в разжигании вражды из‑за статьи на сайте «КП в Беларуси» об Андрее Зельцере — IT-менеджере, который застрелил одного правоохранителя и сам погиб во время своего задержания. В материале было интервью с одноклассницей Зельцера, которая говорила, что погибший был «положительным, правдивым, выступал за правду» и она «не знает, что с ним произошло». После выхода статьи сайт «КП в Беларуси» был заблокирован.
Обвинение в оскорблении представителя власти появилось из‑за записи на диктофоне Можейко, который изъяли во время обыска. На записи были слова депутата Валерия Воронецкого со встречи с избирателями, который агитировал против власти и оскорблял Лукашенко.