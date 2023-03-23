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Чехия на год продлила запрет на выдачу виз россиянам

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:57

Чехия продлила запрет на выдачу виз гражданам России и Беларуси до конца марта 2024 года. Об этом сообщается на сайте кабмина республики.

Правительство также ввело и другие ограничения. Теперь визы не получат россияне и белорусы, даже имеющие другое гражданство.

Чехия приостановила выдачу виз гражданам России сразу после начала спецоперации на территории Украины. В этот же день к ней присоединилась и Латвия.

В июне 2022-го Чехия продлила действие меры до марта 2023-го. Запрет коснулся как виз, так и ВНЖ. Исключение составили поездки с гуманитарной целью.

В сентябре Евросоюз приостановил действие упрощенного визового режима с Россией. Ряд европейских стран перестал выдавать туристические визы россиянам — в их числе Нидерланды, Бельгия, Дания, Словакия, Литва и Эстония.

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