Чехия на год продлила запрет на выдачу виз россиянам

Чехия продлила запрет на выдачу виз гражданам России и Беларуси до конца марта 2024 года. Об этом сообщается на сайте кабмина республики.
Правительство также ввело и другие ограничения. Теперь визы не получат россияне и белорусы, даже имеющие другое гражданство.
Чехия приостановила выдачу виз гражданам России сразу после начала спецоперации на территории Украины. В этот же день к ней присоединилась и Латвия.
В июне 2022-го Чехия продлила действие меры до марта 2023-го. Запрет коснулся как виз, так и ВНЖ. Исключение составили поездки с гуманитарной целью.
В сентябре Евросоюз приостановил действие упрощенного визового режима с Россией. Ряд европейских стран перестал выдавать туристические визы россиянам — в их числе Нидерланды, Бельгия, Дания, Словакия, Литва и Эстония.