МФТИ отменил встречу с Дмитрием Муратовым из‑за риска провокаций

Муратов подтвердил отмену встречи. Он заявил, что ее анонс «подвергся омерзительной критике со стороны различных ультра». «Уровень нападок понятен — один из крайних националистов (знаете эту породу? Ходят в камуфляже, но в Москве) даже изложил тезисы моего „антипатриотического“ выступления, которое я даже еще не написал… С таким чутьем надо трюфели искать…» — сообщил журналист.