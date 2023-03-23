МФТИ отменил встречу с Дмитрием Муратовым из‑за риска провокаций

МФТИ отменил открытую встречу с журналистом, нобелевским лауреатом Дмитрием Муратовым. Об этом говорится в заявлении ректора Дмитрия Ливанова, опубликованном на сайте вуза.
«Несмотря на большой интерес физтехов к общению с Дмитрием Андреевичем, лишь анонс предстоящего события вызвал шквал негативных эмоций, причем прежде всего со стороны людей, внешних по отношению к физтеху», — пояснил ректор.
Он подчеркнул, что Муратов не внесен в реестр иноагентов и никаких правовых ограничений для его общения со студентами нет. «Мы не боимся открытых честных обсуждений сложных вопросов», — отметил Ливанов. Тем не менее встречу перенесли на неопределенный срок, опасаясь «внешних» провокаций и нарастания напряженности.
Муратов подтвердил отмену встречи. Он заявил, что ее анонс «подвергся омерзительной критике со стороны различных ультра». «Уровень нападок понятен — один из крайних националистов (знаете эту породу? Ходят в камуфляже, но в Москве) даже изложил тезисы моего „антипатриотического“ выступления, которое я даже еще не написал… С таким чутьем надо трюфели искать…» — сообщил журналист.
Открытая встреча студентов МФТИ с Дмитрием Муратовым была запланирована на 28 марта. Ее заявленная тема — «Конфликт поколений после 24 февраля». Накануне анонс мероприятия был опубликован в телеграм-канале вуза (сейчас уже удален).
После появления анонса прокремлевский телеграм-канал Readovka опубликовал пост, в котором назвал мероприятие «очередным приступом пламенного заукраинства в российском вузе». Муратова телеграм-канал назвал русофобом, а «Новую газету» — иноагентом (хотя это не так) и рупором украинской пропаганды за западные деньги.