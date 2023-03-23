Вышел трейлер спецэпизода «Могучих рейнджеров»

Netflix опубликовал трейлер спецэпизода «Могучие рейнджеры: Однажды и навсегда» в честь 30-летнего юбилея оригинального сериала. Его премьера состоится 19 апреля.
Спецэпизод расскажет о новых приключениях рейнджеров. Спустя 30 лет на Землю вновь нападает Рита Репульса — чтобы ее остановить, Билли и Зак должны объединиться с героями других поколений.
К роли Билли (синего рейнджера) вернулся Дэвид Йост, а к роли Зака (черного рейнджера) — Уолтер Джонс. К ним также присоединились Стив Карденас (второй красный рейнджер), Джонни Ен Бош (второй черный рейнджер). Риту Репульсу вновь сыграла Барбара Гудсон.
Режиссером воссоединения стал постановщик «Могучих рейнджеров» Чарли Хаскелл, снимавший эпизоды, начиная с «Могучих рейнджеров: Ниндзя Шторм» 2003 года и заканчивая «Могучими рейнджерами: Дино Ярость» 2022-го.