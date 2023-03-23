За 1,5 года россияне купили меньше 1 тыс. отечественных смартфонов AYYA T1 китайского производства

Особенность AYYA T1 — возможность блокировать камеру и микрофон. Поэтому, по словам одного из собеседников издания, смартфон был ориентирован прежде всего на силовиков. Однако и в ведомствах спрос на него оказался гораздо ниже ожидаемого. По информации источника, близкого к ритейлерам, в «Росатоме» и силовых структурах используется от нескольких сотен до 2 тыс. AYYA T1.