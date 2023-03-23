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За 1,5 года россияне купили меньше 1 тыс. отечественных смартфонов AYYA T1 китайского производства

Семён Гудошников
Сегодня в 11:23

Со старта продаж в октябре 2021 года в рознице было куплено лишь 905 смартфонов AYYA T1 от российского производителя «Смартэкосистемы» (входит в контур управления «Ростеха»). Это 18% от общего объема поставок с китайских заводов, где собирают эти гаджеты, пишут «Ведомости».

Источник издания, близкий к ритейлерам, говорит, что на продажах сказалось отсутствие маркетингового продвижения на фоне агрессивного поведения китайских брендов. Представитель «М.видео» назвал другую причину — «модель узкоспециализированная и актуальна для защиты информации в корпоративном секторе или для личного использования теми, кому важен повышенный уровень информационного контроля».

Особенность AYYA T1 — возможность блокировать камеру и микрофон. Поэтому, по словам одного из собеседников издания, смартфон был ориентирован прежде всего на силовиков. Однако и в ведомствах спрос на него оказался гораздо ниже ожидаемого. По информации источника, близкого к ритейлерам, в «Росатоме» и силовых структурах используется от нескольких сотен до 2 тыс. AYYA T1.

В онлайн-магазинах отечественный смартфон китайского производства сейчас продается с большими скидками. В «М.видео-Эльдорадо» модель можно приобрести за 7499 рублей, на Ozon — до 12 000 рублей в двух модификациях со скидкой в 60%, на «Яндекс.Маркете» — за 13 420 рублей со скидкой в 52%.

Руководитель Content Review Сергей Половников отмечает, что AYYA T1 продают по цене ниже себестоимости. Это может значить, что в рознице пытаются продать остатки, а затем устройства отправят на переработку, чтобы использовать их компоненты вторично, поясняет он.

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