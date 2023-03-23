Ахмед Бест, озвучивший Джа Джа Бинкса, вернулся во вселенную «Звездных войн» в качестве джедая

Актер Ахмед Бест, который озвучивал Джа Джа Бинкса в трех частях «Звездных войн», вернулся во вселенную. Об этом сообщает Deadline.
Он появился в четвертом эпизоде третьего сезона сериала «Мандалорец». Бест сыграл мастера-джедая Келлерана Бека, появившегося во флешбэке. Появится ли он в других сериях шоу, пока неясно.
«Рад вернуться. Мне так много нужно сказать. Это займет пару дней. Но сейчас я просто скажу спасибо всем, кто поддерживал меня и делал меня лучше», — написал он в своих соцсетях.
Это не первый раз, когда Бест появляется в роли Келлерана Бека. Ранее он играл мастера-джедая в «Star Wars: Jedi Temple Challenge».
«Мандалорец» впервые вышел в 2019 году. Действие шоу разворачивается спустя пять лет после событий шестого эпизода «Звездных войн» — «Возвращения Джедая». Сериал быстро стал хитом, а внимание зрителей покорил новый персонаж — малыш Йода. В главных ролях — Педро Паскаль, Карл Уэзерс, Джанкарло Эспозито и Кэти Сакхофф.