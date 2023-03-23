Байопик о молодости Kiss выйдет на Netflix в 2024 году

Картина расскажет о первых четырех годах Kiss. Она станет частью большого списка проектов и релизов, приуроченных к завершению гастрольной деятельности группы. Прощальный тур Kiss должен закончиться концертами на Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке 1 и 2 декабря.
Список актеров в настоящее время не раскрывается. Участник группы Пол Стэнли ранее говорил, что на кастинге рассматриваются актеры в возрасте около 20 лет, чтобы более точно изобразить музыкантов в молодости.
О том, что Netflix готов заключить сделку по созданию байопика о Kiss, впервые стало известно в апреле 2021 года. Тогда Deadline писал, что рабочее название проекта — «Shout It Out Loud», его режиссером был назначен Йоаким Реннинг, а сценаристом — Оле Сандерс.