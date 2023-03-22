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В сети появился трейлер боевика «Один рейнджер» с Джоном Малковичем и Томасом Джейном

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:10

На ютуб-канале Lionsgate Movies опубликовали трейлер фильма «Один рейнджер», в котором снялись Томас Джейн («Мгла», «Глубокое синее море»), Джон Малкович («Империя солнца», «Птичий короб»), Доминик Типпер («Пространство») и Дин Джаггер («Видеть», «Воин»).

Джейн сыграл техасского рейнджера, который выслеживает в пустыне грабителя банков (Джаггер), а затем узнает, что преступник не простой вор. Он оказывается международным террористом, планирующим взрыв в центре Лондона.

Чтобы остановить террориста, герой начинает сотрудничать с британской разведкой. Ее агенты (их сыграли Типпер и Малкович) намерены поймать персонажа Джаггера живым или мертвым.

Режиссером и сценаристом «Одного рейнджера» выступил Джесси В. Джонсон, известный по фильмам «Белый слон», «Британский психопат» и «Тройная угроза». Фильм выйдет в кинотеатрах 5 мая.

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Томас ДжейнДжон МалковичДин ДжаггерДоминик ТипперДжесси Джонсон
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