В сети появился трейлер боевика «Один рейнджер» с Джоном Малковичем и Томасом Джейном

На ютуб-канале Lionsgate Movies опубликовали трейлер фильма «Один рейнджер», в котором снялись Томас Джейн («Мгла», «Глубокое синее море»), Джон Малкович («Империя солнца», «Птичий короб»), Доминик Типпер («Пространство») и Дин Джаггер («Видеть», «Воин»).
Джейн сыграл техасского рейнджера, который выслеживает в пустыне грабителя банков (Джаггер), а затем узнает, что преступник не простой вор. Он оказывается международным террористом, планирующим взрыв в центре Лондона.
Чтобы остановить террориста, герой начинает сотрудничать с британской разведкой. Ее агенты (их сыграли Типпер и Малкович) намерены поймать персонажа Джаггера живым или мертвым.
Режиссером и сценаристом «Одного рейнджера» выступил Джесси В. Джонсон, известный по фильмам «Белый слон», «Британский психопат» и «Тройная угроза». Фильм выйдет в кинотеатрах 5 мая.