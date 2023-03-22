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Джейми Ли Кертис снимется в комедийном сериале «The Sticky»

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:29

Лауреатка премии «Оскар» 2023 года Джейми Ли Кертис, известная по франшизе «Хэллоуин» и фильму «Все везде и сразу», снимется в комедийном сериале «The Sticky». Об этом сообщил Collider.

Шоу выпустит Amazon. В нем примут участие Марго Мартиндейл («Наблюдатель», «Август»), Крис Диамантопулос («Красное уведомление») и Гийом Кир. Ли Кертис сыграет эпизодическую роль, а также выступит исполнительным продюсером проекта.

Сериал, как отмечает издание, объединит жанр тру крайм (историю реального преступления) с комедией наподобие того, как это было сделано в «Добро пожаловать в Чиппендейлc». Когда проект выйдет на экраны, пока неизвестно.

«The Sticky» расскажет об ограблении, в результате которого было потеряно 70% мирового производства продуктов из клена. Мартиндейл исполнит роль фермерши Рут Лэндри, занимающейся выпуском кленового сиропа.

По сюжету женщина будет бороться за свой бизнес, пока ее муж находится в коме. Чтобы справиться с бюрократией, она обратится за помощью к охраннику Реми Бушару (Кир) и гангстеру Майку Бирну (Диамантопулос). В итоге троица совершит грандиозное преступление.

Съемки сериала уже стартовали в Монреале. Ими заниматся канадские режиссеры Майкл Доуз и Джойс Вонг. Среди продюсеров шоу числится Джейсон Блюм. Также проект курируют Крис Маккамбер, Джереми Голд, Крис Дикки, Брайан Донован, Эд Херро, Джонатан Левин, Джиллиан Борер и другие.

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