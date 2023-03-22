Джейми Ли Кертис снимется в комедийном сериале «The Sticky»

По сюжету женщина будет бороться за свой бизнес, пока ее муж находится в коме. Чтобы справиться с бюрократией, она обратится за помощью к охраннику Реми Бушару (Кир) и гангстеру Майку Бирну (Диамантопулос). В итоге троица совершит грандиозное преступление.