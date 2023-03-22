Минздрав вчетверо увеличит число военных кафедр в медицинских вузах

Министерство здравоохранения решило в четыре раза увеличить количество военных кафедр в медицинских вузах уже со следующего учебного года. Их было 4, а станет 17, сообщает «Коммерсант» со ссылкой ведомство.
Военные учебные центры (ВУЦ) на данный момент есть в Сеченовском университете, МГМСУ имени Евдокимова, Ростовском государственном медуниверситете и Тихоокеанском государственном медуниверситете — там готовят кадровых офицеров (шесть лет) и офицеров запаса (четыре года). Обучать офицеров запаса по военно-учетным медицинским специальностям с 2024 года «показали готовность» еще 13 подведомственных вузов, перед этим провели мониторинг готовности образовательных организаций.
Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин назвал сокращение военных кафедр в медвузах ошибкой, а первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов считает создание ВУЦ «настоятельной необходимостью».
«Коммерсант» отмечает, что в 1990 году в СССР в 441 вузе были военные кафедры. Всего в РФ действует около 120 ВУЦ.