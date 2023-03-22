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Вышел новый трейлер фильма «Ренфилд», в котором Николас Кейдж исполняет роль Дракулы

Юлия Онодэра
Вчера в 23:58

На ютуб-канале Universal Pictures опубликовали новый трейлер комедийного хоррора «Ренфилд», в котором Николас Кейдж сыграл Дракулу. Фильм выйдет в кинотеатрах 14 апреля и расскажет о жизни ассистента могуществнного вампира.

По сюжету помощник Дракулы по имени Ренфилд, который прислуживал вампиру на протяжении 90 лет, захочет сменить работу и вновь жить обычной жизнью. Но покинуть кровожадного босса окажется непросто.

Мстительный «Лорд смерти» будет преследовать Ренфилда и угрожать причинить боль всем, кто ему дорог. Герою же предстоит дать отпор бывшему начальнику и отвоевать свое право на счастье.

Спутницей Ренфилда на его пути к свободе от токсичных и абьюзивных отношений с руководством станет новая подруга, которую сыграла Аквафина. Роль самого Ренфилда исполнил Николас Холт.

Помимо них, в фильме появятся Бен Шварц и Эдриан Мартинес. Режиссером «Ренфилда» выступил Крис МакКей. Сценарий ленты написал Райан Ридли по мотивам оригинальной идеи создателя «Ходячих мертвецов» Роберта Киркмана.

Киркман стал продюсером картины вместе с Дэвидом Элпертом, Брайаном Ферстом, Шоном Ферстом и МакКеем, а также Самантой Нисенбойм. Еще один трейлер фильма можно посмотреть здесь.

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