Вышел новый трейлер фильма «Ренфилд», в котором Николас Кейдж исполняет роль Дракулы

На ютуб-канале Universal Pictures опубликовали новый трейлер комедийного хоррора «Ренфилд», в котором Николас Кейдж сыграл Дракулу. Фильм выйдет в кинотеатрах 14 апреля и расскажет о жизни ассистента могуществнного вампира.
По сюжету помощник Дракулы по имени Ренфилд, который прислуживал вампиру на протяжении 90 лет, захочет сменить работу и вновь жить обычной жизнью. Но покинуть кровожадного босса окажется непросто.
Мстительный «Лорд смерти» будет преследовать Ренфилда и угрожать причинить боль всем, кто ему дорог. Герою же предстоит дать отпор бывшему начальнику и отвоевать свое право на счастье.
Спутницей Ренфилда на его пути к свободе от токсичных и абьюзивных отношений с руководством станет новая подруга, которую сыграла Аквафина. Роль самого Ренфилда исполнил Николас Холт.
Помимо них, в фильме появятся Бен Шварц и Эдриан Мартинес. Режиссером «Ренфилда» выступил Крис МакКей. Сценарий ленты написал Райан Ридли по мотивам оригинальной идеи создателя «Ходячих мертвецов» Роберта Киркмана.
Киркман стал продюсером картины вместе с Дэвидом Элпертом, Брайаном Ферстом, Шоном Ферстом и МакКеем, а также Самантой Нисенбойм. Еще один трейлер фильма можно посмотреть здесь.