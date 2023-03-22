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В Подмосковье госпитализировали мужчину с подозрением на сибирскую язву

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:15

В Московской области госпитализировали мужчину, у которого подозревают заражение сибирской язвой. Он приехал в Подмосковье из Чувашии, сообщил «РБК» со ссылкой на Роспотребнадзор.

В ведомстве рассказали, что специалисты начали эпидрасследование и организовали «комплекс необхоимых противоэпидемических мероприятий». «По месту пребывания гражданина проведена дезинфекция», — заявили в Роспотребнадзоре.

«Вчера выявили определенное недомогание у человека, участвовавшего в забое больного сибирской язвой бычка в Цивильском муниципальном округе. По предварительным данным, есть все признаки того, что мужчина заразился этим заболеванием», — рассказал глава Чувашии Олег Николаев.

Он отметил, что пациента изолировали. Мужчина находится под меднаблюдением, а его анализы исследуют в лаборатории. Николаев подчеркнул, что власти республики готовы в ближайшее время транспортировать его в Чувашию.

Ранее в чувашской деревне Старое Акташево Цивильского муниципального округа ввели карантин из‑за распространения сибирской язвы. Там заболели двое местных жителей-животноводов.

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Олег Николаев
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