Автор фильмов о Роберте Дауни-ст. и Ричарде Брэнсоне выпустит ленту о рок-группе Devo

Группа Devo известна как один из самых новаторских и оригинальных коллективов, которые причисляют к новой волне рока. Музыканты экспериментировали с видеоискусством, выбирали футуристические образы и выпустили 12 альбомов. Последний из них вышел в 2013 году незадолго до смерти одного из основателей бэнда — Боба Кассале.