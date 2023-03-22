Автор фильмов о Роберте Дауни-ст. и Ричарде Брэнсоне выпустит ленту о рок-группе Devo

Картину разработают компании BMG, Fremantle Documentaries, Warner Music Entertainment, Vice Studios, Library Films и Mutato Entertainment. Она станет первым документальным проектом о Devo.
Лента расскажет о создании музыкального коллектива в штате Огайо в 1973 году и его дальнейшей судьбе. В фильме будут использованы архивные кадры и интервью музыкантов и их знакомых.
Продюсерами проекта выступят Дэнни Габаи, Анита Гринспан, Крис Холмс, Уильям Кеннеди, Стюарт Соутер, Кэти Ривкин Даум, Мэнди Чанг, Чарли Коэн и Марк Пинкус.
«Devo сильно повлиял на меня. Их подход к музыке, кино, видео и искусству был тем, что я никогда ранее не видел, и стал по-настоящему формирующим художественным влиянием, показавшим мне совершенно новые способы видеть вещи», — заявил Смит.
Группа Devo известна как один из самых новаторских и оригинальных коллективов, которые причисляют к новой волне рока. Музыканты экспериментировали с видеоискусством, выбирали футуристические образы и выпустили 12 альбомов. Последний из них вышел в 2013 году незадолго до смерти одного из основателей бэнда — Боба Кассале.