Авторам «Джона Уика-4» пришлось вырезать 55 минут из фильма, потому что хронометраж составил 225 минут (3 часа и 45 минут). Они уделили второстепенным персонажам много внимания, рассказали режиссер Чад Стахелски и монтажер Нат Орлофф.
По словам режиссера, каких‑то изначальных установок по хронометражу не было. Но когда выяснилось, что фильм получился почти четырехчасовым, Стахелски и Орлофф поняли, что «облажались». Второй рассказал, что в первой половине фильма было много экспериментов: сколько времени тратить на второстепенных персонажей, не забывая возвращаться к Джону Уику.
Стахелски описал структуру ленты как сужающуюся спираль, в которой все компоненты истории постепенно сходятся вместе, пока не достигают кульминации в кульминации, которая закрывают арку каждого персонажа. Стахелски и Орлофф принялись убирать «повторяющиеся идеи» — «отсеять то, что нам не нужно».
Вырезать сцену из фильма не так просто, как может показаться, поделился Стахелски. После удаления 30-секундного фрагмента нужно было заново пересмотреть весь фильм, потому что без него может измениться весь ритм. «Наверное, мои монтажеры ненавидят меня. Я заставлял пересматривать фильм, даже если они удаляли из него всего 30 секунд. Это был единственный способ узнать, что мы сохранили необходимый темп», — объяснил он.
Четвертая часть «Джона Уика» станет самым длинным фильмом франшизы — 2 часа 49 минут с титрами. Первый «Джон Уик» длился 101 минуту, «Джон Уик-2» — 122 минуты, а их продолжение с подзаголовком «Парабеллум» — 131 минуту.
События «Джона Уика-4» развернутся в США, Японии, Иордании, Франции и Германии. По сюжету главному герою придется выступить против элитной организации киллеров под названием «Высокий стол». Однако по его следам идет бывший друг — слепой наемник Кейн, которого послали, чтобы убить Джона Уика.
Официальная премьера «Джона Уика 4» в российский кинотеатрах состоится 23 марта.