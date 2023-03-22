Вырезать сцену из фильма не так просто, как может показаться, поделился Стахелски. После удаления 30-секундного фрагмента нужно было заново пересмотреть весь фильм, потому что без него может измениться весь ритм. «Наверное, мои монтажеры ненавидят меня. Я заставлял пересматривать фильм, даже если они удаляли из него всего 30 секунд. Это был единственный способ узнать, что мы сохранили необходимый темп», — объяснил он.