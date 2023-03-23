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«Афиша» запустила акцию ко Всемирному дню театра. Билеты на спектакли можно купить со скидкой до 70%

Юлия Онодэра
Сегодня в 12:54

«Афиша» запустила акцию ко Всемирному дню театра, который отмечают ежегодно 27 марта. В течение пяти дней билеты на более чем тысячу спектаклей можно приобрести со скидками до 70%.

Акция продлится с 23 по 27 марта и распространится на постановки в 60 городах России. Среди них — «Дон Кихот. Санчо Панса. Русский дневник» в Театре на Таганке, «Круги/Фантазии» театра «Практика», «Петр I» столичного театра «Модерн».

В акции участвуют «Школа современной пьесы», «Сатирикон» имени Аркадия Райкина, Театр на Бронной, Московский академический театр сатиры, Александринский театр, «Санктъ-Петербургъ Опера», Театр имени Ленсовета. Полный перечень театров и постановок можно найти по ссылке.

Со скидкой можно сходить и на те спектакли, которые показывают театры из других городов на гастролях. Например, москвичам доступны постановки петербургского Александринского театра и пермского «Театра-Театра».

Воспользоваться спецпредложением могут люди, достигшие 18 лет и проживающие в России. Для этого им необходимо купить билеты на сайте «Афиши» или в ее мобильном приложении. Подробные правила акции читайте здесь.

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