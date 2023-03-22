В Большом театре пройдет новая реставрация. Она завершится к юбилею театра в 2026 году

В Большом театре пройдет новая реставрация. Ее планируют провести без остановки работы театра и завершить к 2026 году. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора театра Владимира Урина.
По его словам, реставрацию приурочат к юбилею Большого. Она необходима, как считает Урин, чтобы «здание театра в год своего юбилея выглядело так же, как оно выглядело после реконструкции, как новенькое».
«Мы закончили реконструкцию здания Большого театра в 2011 году. Уже прошло почти 13 лет, к 2026 году будет 15 лет. Здание стоит не в самом благополучном месте с точки зрения очень оживленной улицы и количества людей, которые посещают его, и так далее», — заявил Урин.
Он добавил, что зданию предстоят «серьезные реставрационные работы», в том числе замена материалов на исторических креслах. Также пройдет и «внешние работы», под которыми Урин подразумевает покраску и побелку.