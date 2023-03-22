В Большом театре пройдет новая реставрация. Она завершится к юбилею театра в 2026 году

«Мы закончили реконструкцию здания Большого театра в 2011 году. Уже прошло почти 13 лет, к 2026 году будет 15 лет. Здание стоит не в самом благополучном месте с точки зрения очень оживленной улицы и количества людей, которые посещают его, и так далее», — заявил Урин.