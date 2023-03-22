Стартап Runway запустил нейросеть Gen-2, которая создает видео по текстовому описанию

Стартап Runway Research запустил новую нейросеть под названием Gen-2, способную создавать видеоролики по текстовому описанию. О деталях проекта рассказали на сайте компании.
По словам авторов нейросети, он способна генерировать реалистичные видео. Технология может работать не только на основе текста, но и трансформировать изображение или видео в «захватывающий фрагмент фильма».
Gen-2 предлагает пользователям ролики в любом возможном стиле. Среди возможностей нейросети — оживление архитектурных макетов и 3D-рендеров, преображение видеороликов и их элементов.
«Runway Research намерена построить мультимодальные системы искусственного интеллекта, которые позволят создавать новые формы творчества. Gen-2 представляет один из наших поворотных шагов на пути к выполнению нашей миссии», — заявили в компании.