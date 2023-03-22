Coca-Cola запустила конкурс для художников по созданию рисунков с DALL-E и ChatGPT-4

Конкурсанты могут использовать Dall-E 2 (генерирует изображения из текстовых запросов) и GPT-4 (большая языковая модель, выпущенная на прошлой неделе) — обе разработаны OpenAI. Присылать результаты нужно до 31 марта.
Работы победителей появятся на рекламных экранах Таймс-сквер в Нью-Йорке и на площади Пикадилли в Лондоне. 30 художников также поедут в штаб-квартиру Coca-Cola в Атланте, где посетят трехдневный семинар Real Magic Creative Academy и поработают над контентом для компании.
«Мы начинаем использовать технологии OpenAI для маркетинга. Они помогут переосмыслить создание контента и увеличить его скорость — с нескольких недель до нескольких дней», — заявил Пратик Такар, глава подразделения креативных стратегий Coca-Cola.
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