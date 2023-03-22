Реклама
Новости

Coca-Cola запустила конкурс для художников по созданию рисунков с DALL-E и ChatGPT-4

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:55

Coca-Cola объявила о запуске конкурса Create Real Magic («Твори реальную магию»), в рамках которого художники из разных стран могут создать картинки и плакаты на специальной платформе с использованием искусственного интеллекта. Изображения должны быть посвящены компании и ее истории.

Конкурсанты могут использовать Dall-E 2 (генерирует изображения из текстовых запросов) и GPT-4 (большая языковая модель, выпущенная на прошлой неделе) — обе разработаны OpenAI. Присылать результаты нужно до 31 марта.

Работы победителей появятся на рекламных экранах Таймс-сквер в Нью-Йорке и на площади Пикадилли в Лондоне. 30 художников также поедут в штаб-квартиру Coca-Cola в Атланте, где посетят трехдневный семинар Real Magic Creative Academy и поработают над контентом для компании.

«Мы начинаем использовать технологии OpenAI для маркетинга. Они помогут переосмыслить создание контента и увеличить его скорость — с нескольких недель до нескольких дней», — заявил Пратик Такар, глава подразделения креативных стратегий Coca-Cola.

расскажите друзьям
теги
Coca-Cola
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»