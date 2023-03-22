Реклама
Новости

На Думской улице в Петербурге опечатали два десятка заведений

Семён Гудошников
Сегодня в 17:28

На петербургских улицах Думская и Ломоносова, известных своей бурной ночной жизнью, опечатали около двух десятков заведений. Об этом сообщает корреспондент «Фонтанки».

На дверях появились ленты ГСУ Следственного комитета Петербурга. Среди прочих закрыты бары Scandal, Rocket, Good People, Quarenghi, Probirka.

На одной из дверей в файлике весит объявление, где сказано, что заведение признано вещественным доказательством по уголовному делу.

По данным «Фонтанки», речь идет деле по статье 151 УК — вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. Последние, по мнению следствия, заключаются в систематическом употреблении алкоголя, одурманивающих веществ, занятии бродяжничеством и попрошайничеством.

«Mash на Мойке» со ссылкой на посетителей Думской пишет, что все могло начаться после случая на прошлых выходных. Тогда в одном из баров девушка отравилась шариками с закисью азота («веселящим газом»), ее увезла скорая.

СМИ сообщают, что пока в уголовном деле нет ни задержанных, ни подозреваемых.

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»