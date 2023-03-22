«Регистрация лого в Роспатенте — обычная юридическая практика, в отношении этого элемента нашей идентичности не делали никаких исключений. „б.“ уже успела стать узнаваемой и любимой сотрудниками и клиентами компании», — заявили в пресс-службе «билайна». «б.» можно увидеть на мерче компании, добавили там.