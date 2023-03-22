Реклама
Новости

«билайн» зарегистрировал новую сокращенную версию логотипа — букву б с точкой

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:30

Оператор связи «билайн» зарегистрировал сокращенный логотип, который используется уже с 2022 года. Как сообщает издание Sostav, в марте 2023-го «Вымпелком» (владелец бренда) зарегистрировал товарный знак в Роспатенте — строчную букву б с точкой.

«Регистрация лого в Роспатенте — обычная юридическая практика, в отношении этого элемента нашей идентичности не делали никаких исключений. „б.“ уже успела стать узнаваемой и любимой сотрудниками и клиентами компании», — заявили в пресс-службе «билайна». «б.» можно увидеть на мерче компании, добавили там.

Впервые «б.» появилась в качестве иконки тестовой сборки мобильного приложения. Исключительное право на лого будет действовать десять лет.

В соцсетях шутят над созвучием «б.» со «Вкусно — и точка», сравнивают с нецензурной лексикой и обходом запрета на мат в соцсетях.

расскажите друзьям
теги
ВымпелкомРоспатент
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»