Оператор связи «билайн» зарегистрировал сокращенный логотип, который используется уже с 2022 года. Как сообщает издание Sostav, в марте 2023-го «Вымпелком» (владелец бренда) зарегистрировал товарный знак в Роспатенте — строчную букву б с точкой.
«Регистрация лого в Роспатенте — обычная юридическая практика, в отношении этого элемента нашей идентичности не делали никаких исключений. „б.“ уже успела стать узнаваемой и любимой сотрудниками и клиентами компании», — заявили в пресс-службе «билайна». «б.» можно увидеть на мерче компании, добавили там.
Впервые «б.» появилась в качестве иконки тестовой сборки мобильного приложения. Исключительное право на лого будет действовать десять лет.
В соцсетях шутят над созвучием «б.» со «Вкусно — и точка», сравнивают с нецензурной лексикой и обходом запрета на мат в соцсетях.