Мэр Калининграда уходит в отставку

Глава Калининграда Евгений Любивый подал в отставку. Депутаты городского совета поддержали его решение, пишет ТАСС.
Обязанности градоначальника будет исполнять Юрий Саламохин. Мэр Калининграда избирается из числа депутатов горсовета.
Любивый сказал, что уходит по собственному желанию, чтобы вновь заняться медициной. Он вернется на должность главврача больницы скорой медицинской помощи.
«За время, которое я провел в городском совете, я отчетливо понял, что медицина мне ближе», — отметил он, заявив, что принесет большую пользу в системе здравоохранения.
Любивый — доктор медицинских наук, работал заместителем главврача научного центра хирургии в Москве. В Калининград приехал в 2017 году, в 2021-м городские депутаты избрали его мэром.