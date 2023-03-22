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Бывшая девушка Bad Bunny подала на него в суд за использование ее голоса в песне «Dos Mil 16»

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:53

Бывшая девушка Bad Bunny подала в суд на певца на сумму около 40 млн долларов. Об этом сообщает Hypebeast.

Она утверждает, что рэпер использовал ее голос в двух своих песнях без разрешения. Речь идет о «Pa Ti» 2017 года и «Dos Mil 16» 2022-го. Последний трек вошел в альбом «Un Verano Sin Ti», получивший Грэмми.

В иске девушки ее адвокаты утверждают, что она записала голосовое сообщение в 2015 году, когда еще встречалась с певцом. Чтобы выкупить у нее права на аудио, представители Bad Bunny предложили ей 2000 долларов, но девушка отказалась.

Наряду с требованием возмещения ущерба от Bad Bunny, девушка подала в суд на своего менеджера. Причина не уточняется.

Ранее Bad Bunny стал лучшим артистом 2022 года по версии Apple Music. Его релиз «Un Verano Sin Ti» стал самым скачиваемым альбомом на стрим-сервисе.

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