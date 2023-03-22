Бывшая девушка Bad Bunny подала на него в суд за использование ее голоса в песне «Dos Mil 16»

Бывшая девушка Bad Bunny подала в суд на певца на сумму около 40 млн долларов. Об этом сообщает Hypebeast.
Она утверждает, что рэпер использовал ее голос в двух своих песнях без разрешения. Речь идет о «Pa Ti» 2017 года и «Dos Mil 16» 2022-го. Последний трек вошел в альбом «Un Verano Sin Ti», получивший Грэмми.
В иске девушки ее адвокаты утверждают, что она записала голосовое сообщение в 2015 году, когда еще встречалась с певцом. Чтобы выкупить у нее права на аудио, представители Bad Bunny предложили ей 2000 долларов, но девушка отказалась.
Наряду с требованием возмещения ущерба от Bad Bunny, девушка подала в суд на своего менеджера. Причина не уточняется.
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