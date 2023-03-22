Умер бывший глава ЦИК Владимир Чуров

В Москве в возрасте 70 лет умер бывший глава Центризбиркома Владимир Чуров. «Ведомости» со ссылкой на депутата Госдумы Леонида Ивлева пишут, что Чурову недавно провели операцию после обширного инфаркта.
C 2003 по 2007 год Чуров был депутатом Госдумы — он входил во фракцию ЛДПР, оставаясь беспартийным. Главой Центризбиркома он был два срока — с 2007-го по 2016 год. Его на этом посту сменила Элла Памфилова. После Ухода из ЦИК Чуров был назначен послом по особым поручениям российского МИДа, также возглавлял совет Российского военно-исторического общества.
Чурова неоднократно критиковала оппозиция, когда он возглавлял ЦИК. В частности, его обвиняли в отсутствии реакции на сообщения о нарушениях в ходе выборов. Отставка Чурова была одним из требований протестующих в ходе массовых митингов против фальсификации думских выборов 2011 года.
В декабре того же года Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост президента России, назвал Чурова «почти волшебником», глава ЦИК ответил ему фразой «Я только учусь». Позже Чуров заявил, что таким образом президент хотел его похвалить. А настоящими волшебниками он назвал людей, которые смогли подать одновременно 10 протоколов на 10 разных участках, комментируя один из случаев фальсификации. Новое прозвище Чурова — «Волшебник» — закрепилось в рядах российской оппозиции и породило множество тематических плакатов.