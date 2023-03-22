Умер бывший глава ЦИК Владимир Чуров

C 2003 по 2007 год Чуров был депутатом Госдумы — он входил во фракцию ЛДПР, оставаясь беспартийным. Главой Центризбиркома он был два срока — с 2007-го по 2016 год. Его на этом посту сменила Элла Памфилова. После Ухода из ЦИК Чуров был назначен послом по особым поручениям российского МИДа, также возглавлял совет Российского военно-исторического общества.