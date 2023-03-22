Суд отменил штраф за дискредитацию армии директору Музея истории Екатеринбурга

Пушкарев до назначения в Музей истории Екатеринбурга работал в издании Znak.com. За несколько дней до составления протокола основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин потребовал уволить бывшего журналиста из музея. В письме на имя мэра Екатеринбурга Алексея Орлова Пригожин заявлял, что Пушкарев выступал против боевых действий на Украине и критиковал ЧВК «Вагнер». А будучи журналистом, якобы получал информацию «от действующих агентов американской и британской разведки, а также от их агентов влияния».