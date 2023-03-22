Суд отменил штраф за дискредитацию армии директору Музея истории Екатеринбурга

Свердловский областной суд отменил решение о штрафе в 30 тыс. рублей директору музея истории города Игорю Пушкареву по делу о дискредитации Российской армии. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба суда.
Решение о штрафе вынес Ленинский районный суд, однако областной суд счел нарушение незначительным и прекратил производство по административному делу.
По данным It’s My City, протокол о дискредитации военных составили на Пушкарева из‑за его поста в соцсетях с антивоенным лозунгом. Директор музея вину не признавал, заявив, что лишился доступа к своему аккаунту с февраля прошлого года. Его адвокат допустил, что сообщение мог опубликовать кто‑то другой.
Пушкарев до назначения в Музей истории Екатеринбурга работал в издании Znak.com. За несколько дней до составления протокола основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин потребовал уволить бывшего журналиста из музея. В письме на имя мэра Екатеринбурга Алексея Орлова Пригожин заявлял, что Пушкарев выступал против боевых действий на Украине и критиковал ЧВК «Вагнер». А будучи журналистом, якобы получал информацию «от действующих агентов американской и британской разведки, а также от их агентов влияния».
Орлов заявил, что Пушкарева отстранят от должности директора музея, если «компетентные структуры на основании обращения Евгения Пригожина подтвердят какие‑то факты» правонарушений.