Эдди Редмейн сыграет в сериале «День шакала» Ронана Беннетта

Эдди Редмейн исполнит главную роль в сериале «День шакала» для телеканалов Peacock и Sky. Об этом сообщает Deadline.
Актер сыграет профессионального убийцу, нанятого французским диссидентом для убийства президента Франции Шарля де Голля в 1962 году.
В основу шоу лег одноименный роман Фредерика Форсайта и экранизация 1973 года от Universal Pictures. Сериал все же был переосмыслен как современная история, разворачивающаяся на фоне неспокойного геополитического ландшафта.
В качестве сценариста и шоураннера проекта выступает Ронан Беннетт («Джонни Д.»). Режиссурой займется Брайан Кирк, снявший эпизоды «Игры престолов» и «Лютера».