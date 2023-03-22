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Эдди Редмейн сыграет в сериале «День шакала» Ронана Беннетта

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:27

Эдди Редмейн исполнит главную роль в сериале «День шакала» для телеканалов Peacock и Sky. Об этом сообщает Deadline.

Актер сыграет профессионального убийцу, нанятого французским диссидентом для убийства президента Франции Шарля де Голля в 1962 году.

В основу шоу лег одноименный роман Фредерика Форсайта и экранизация 1973 года от Universal Pictures. Сериал все же был переосмыслен как современная история, разворачивающаяся на фоне неспокойного геополитического ландшафта.

В качестве сценариста и шоураннера проекта выступает Ронан Беннетт («Джонни Д.»). Режиссурой займется Брайан Кирк, снявший эпизоды «Игры престолов» и «Лютера».

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Эдди РедмейнБрайан Кирк
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