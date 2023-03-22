В России речку Шайтанка переименовали в Преображенку

В городе Салехард Ямало-Ненецкого автономного округа речку Шайтанка переименовали в Преображенку. Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Вопрос о переименовании реки направила в городскую думу Салехарда организация историков и краеведов. За новое название граждане голосовали на портале «Живем на Севере». За Преображенку проголосовали 159 человек, против — 112. Многие граждане также выступали за сохранение старого названия, — 137 голосов против 131.
Председатель общественной организации «Военно-исторический клуб МВК им. И.С. Шемановского» Александра Займидороги рассказал, что изначально название Шайтанка появилось из‑за «трудностей перевода».
По его словам, проживающие в регионе народы назвали реку Луньхаут-Юхан, что в переводе звучит как «Божественный водоем». Однако «пришлые» народы воспринимали языческих божеств, как шайтанов, отсюда и появилось название.
«На берегу реки формируется духовный центр Салехарда — достраивается православный кафедральный комплекс, действует соборная мечеть города, и самое время уйти от двусмысленного имени реки», — говорилось в обращении общественников.