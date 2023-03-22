В России речку Шайтанка переименовали в Преображенку

Вопрос о переименовании реки направила в городскую думу Салехарда организация историков и краеведов. За новое название граждане голосовали на портале «Живем на Севере». За Преображенку проголосовали 159 человек, против — 112. Многие граждане также выступали за сохранение старого названия, — 137 голосов против 131.