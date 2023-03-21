Брук Шилдс и Дрю Берримор осуждают сексуализацию в трейлере фильма «Прелестное дитя: Брук Шилдс»

В трейлере Шилдс признается, что внимание, которое она привлекала своей красотой, тяготило ее и даже пугало. «Я потрясена тем, что выжила среди всего этого», — заявляет актриса, утверждая, что только сейчас чувствует, что ей позволено быть человеком.