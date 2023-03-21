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Брук Шилдс и Дрю Берримор осуждают сексуализацию в трейлере фильма «Прелестное дитя: Брук Шилдс»

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:39

На ютуб-канале ABC News опубликовали трейлер документального фильма «Прелестное дитя: Брук Шилдс», который выйдет на стриминговом сервисе Hulu 3 апреля.

Проект расскажет о жизни и карьере американской актрисы, которая стала знаменитой еще в детстве благодаря своей миловидной внешности. В фильме Шилдс поделится, как она переживала сексуализацию и славу в юном возрасте.

В трейлере Шилдс признается, что внимание, которое она привлекала своей красотой, тяготило ее и даже пугало. «Я потрясена тем, что выжила среди всего этого», — заявляет актриса, утверждая, что только сейчас чувствует, что ей позволено быть человеком.

Шилдс подчеркивает, как ей было непросто обрести собственный голос, и привлекает внимание к токсичной и даже опасной стороне фэшн- и киноиндустрии. В картине она, очевидно, выступает против эксплуатации девочек и молодых женщин.

Документальную ленту сняла режиссер Лана Уилсон, известная по фильму о Тейлор Свифт «Мисс Американа». Продюсерами проекта стали Али Вентворт, Алисса Мастромонако, Джордж Стефанопулос, Джей Петерсон, Тодд Любин, Жаклин Гловер и Дженнифер Джозеф.

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