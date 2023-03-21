В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,5. Его ощутили в восьми соседних странах

Эпицентр землетрясения находился на глубине 120 км в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана. Подземные точки ощутили жители восьми соседних стран, в первую очередь Таджикистана, граничащего с Бадахшаном.
Также землетрясение почувствовали в Узбекистане, Индии, Казахстане, Киргизии, Китае, Пакистане и Туркмении. В узбекистанской столице Ташкенте люди выбегали на улицы, там силу подземных толчков оценили в 5 баллов.
В таджикистанском Душанбе сообщали также о 5-балльных толчках, в казахстанских Алматы, Таразе и Шымкенте — о 3-балльных. В пакистанском Исламабаде сообщили о двух погибших в результате землетрясения.
Девочка погибла при давке, произошедшей из‑за паники. Еще один мужчина умер из‑за упавшей на него крыши. Кроме того, 12 человек получили ранения. Некоторые из них травмировались, когда потеряли сознание из‑за страха перед землетрясением.