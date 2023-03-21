«Разговор» переводит устную речь в текст и наоборот. Если у человека проблемы со слухом, приложение будет распознавать обращенные к нему реплики и отображать их в виде текста на экране. Если у пользователя трудности с произношением, он может набирать фразы на телефоне — «Разговор» озвучит написанное.