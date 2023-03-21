«Яндекс» обновил приложение «Разговор», помогающее людям с нарушениями слуха и речи. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компании.
«Разговор» переводит устную речь в текст и наоборот. Если у человека проблемы со слухом, приложение будет распознавать обращенные к нему реплики и отображать их в виде текста на экране. Если у пользователя трудности с произношением, он может набирать фразы на телефоне — «Разговор» озвучит написанное.
Как отмечают разработчики, новая версия сервиса точнее распознает речь и реже ошибается. Доступные голоса — мужской и женский — стали звучать более плавно и с живыми интонациями. Кроме того, появилась версия «Разговора» для iOS (раньше была только Android-версия).
В сервисе можно заранее заготовить фразы, которые могут понадобится в той или иной ситуации, например в поликлинике или МФЦ. История общения сохраняется — если что‑то забылось, можно перечитать диалог.
Первая версия «Разговора» вышла в 2015 году, над ней работали слушатели Школы менеджеров «Яндекса». Для распознавания речи приложение использует Yandex SpeechKit — технологию, которая помогает Алисе слушать и понимать пользователей, а «Переводчику» озвучивать иностранные слова.