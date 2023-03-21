В Екатеринбурге вышел на свободу маньяк, который убивал людей с помощью электричества

В Екатеринбурге вышел на свободу серийный убийца Егор Хабаров, известный по прозвищу Электрик. Его отпустили спустя 14 лет после задержания, сообщил портал Е1.
В 2009 году Хабарова обвиняли в убийстве. По версии следствия, он заманил 23-летнего студента в подземный гараж, пообещав продать ему комплектующие для компьютера. Затем преступник связал свою жертву и убил в собственной машине с помощью электричества от четырех мощных конденсаторов.
Психиатры областной больницы № 6 признали Хабарова невменяемым, после чего его поместили в стационар волгоградской психиатрической больницы. Там убийца находился до 2012 года, когда ему предъявили новые обвинения: в еще одном убийстве, разбое и грабеже.
Суд отправил Хабарова на принудительное лечение. В сети появлялась информация, что второй доказанной жертвой Электрика стал 27-летний екатеринбуржец Влад Порфирьев. Его Хабаров тоже, предположительно, сжег заживо в своем автомобиле.
В обоих случаях убийца действовал с сообщником Сергеем Кочневым, который стал свидетелем в ходе процесса 2009 года. Кочнев заявил тогда, что убийства вызывали у Хабарова эйфорию: преступник испытывал подъем духа и шел обниматься.
Самого Кочнева в итоге осудили на 7 лет лишения свободы за разбой. За участие в убийствах он наказания не понес, хотя был оштрафован на 50 тыс. рублей за сокрытие первого преступления.
Об освобождении Хабарова СМИ сообщил бывший сотрудник полиции по имени Александр. Он встретил маньяка в торговом центре «Апельсин» — туда убийца устроился работать охранником. Экс-правоохранитель добился увольнения Электрика.
«Профессиональная память — странная вещь. Из своей прошлой работы помню все до мелочей. Даже как шуршит одежда у некоторых преступников, чем от них пахнет, какой формы лезвие ножа у него было и так далее. Как‑то мы сидели, я посмотрел на него со всех сторон и понимаю, что это он! Но, думаю, его же должны были посадить. И я ему говорю: „Ты же Электрик?“ Это его сильно ошарашило, он заметно испугался. Говорит, нет, у меня другая профессия. Я: „Но прозвище ведь Электрик?“ Сказал, что узнал его. Он подтвердил. Сказал, что прошел необходимое лечение и что это все в прошлом. После чего встал и ушел», — рассказал Александр.
По мнению бывшего полицейского, у Хабарова «сохранилась тяга к электричеству». Преступник «любил рассуждать о том, что человека легко убить», поделился Александр. Он добавил, что сразу заметил в новом охраннике «какие‑то шизофренические элементы», хотя распознал в нем Электрика не сразу.
«Рассказывал о своих изобретениях, как можно из аккумулятора для самоката сделать шокер. Что можно убить током человека во время грозы и списать всё на молнию. Говорил: „Менты же тупые. Подумают, что грозой убило“. Я несколько дней с ним работал. Он очень начитанный, следит за своим здоровьем. Но интересы у него специфические: оружие, яды, электричество. Он рассказывал про изобретенные им приборы, которые могут генерировать разряд молнии. Как‑то заметил у меня вмятинку на машине, говорит: „У меня есть гараж. Я могу позвонить ребятам, они подъедут и выровняют. Бесплатно сделают“», — рассказал Александр.