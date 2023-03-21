В Екатеринбурге вышел на свободу маньяк, который убивал людей с помощью электричества

«Профессиональная память — странная вещь. Из своей прошлой работы помню все до мелочей. Даже как шуршит одежда у некоторых преступников, чем от них пахнет, какой формы лезвие ножа у него было и так далее. Как‑то мы сидели, я посмотрел на него со всех сторон и понимаю, что это он! Но, думаю, его же должны были посадить. И я ему говорю: „Ты же Электрик?“ Это его сильно ошарашило, он заметно испугался. Говорит, нет, у меня другая профессия. Я: „Но прозвище ведь Электрик?“ Сказал, что узнал его. Он подтвердил. Сказал, что прошел необходимое лечение и что это все в прошлом. После чего встал и ушел», — рассказал Александр.