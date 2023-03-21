Шеф-повара Иван и Сергей Березуцкие уходят из ресторана Twins Garden, который во время их работы получил две звезды Michelin. Об этом братья-близнецы написали в своих соцсетях.
Иван Березуцкий отметил, что Twins Garden стал лучшим проектом в их жизни. «Но пришло время двигаться и расти дальше. Пора ставить перед собой новые цели, мечтать о новых горизонтах, идти вперед», — заявил он.
Шеф-повар не раскрыл, чем он и Сергей намерены заняться в будущем, но пообещал рассказать об этом, «когда придет время». «Время бежит, все меняется, меняется мир вокруг нас, меняемся мы сами, меняются наши цели и желания», — написал он.
«Шесть лет назад мы мечтали создать ресторан, каким сейчас стал Twins Garden. Это стало возможным благодаря нашей прекрасной команде, ее профессионализму и полной самоотдаче. Наша команда вложила в ресторан не только все свои силы, но и частичку души. Можем с уверенностью сказать, что Twins Garden создавался сердцем», — подчеркнул Иван Березуцкий.
Сергей Березуцкий опубликовал аналогичный пост. В нем братья поблагодарили свою команду и инвестора Алексея Репика, а также гостей ресторана.