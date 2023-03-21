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Шеф-повара Иван и Сергей Березуцкие уходят из ресторана Twins Garden

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:37

Шеф-повара Иван и Сергей Березуцкие уходят из ресторана Twins Garden, который во время их работы получил две звезды Michelin. Об этом братья-близнецы написали в своих соцсетях.

Иван Березуцкий отметил, что Twins Garden стал лучшим проектом в их жизни. «Но пришло время двигаться и расти дальше. Пора ставить перед собой новые цели, мечтать о новых горизонтах, идти вперед», — заявил он.

Шеф-повар не раскрыл, чем он и Сергей намерены заняться в будущем, но пообещал рассказать об этом, «когда придет время». «Время бежит, все меняется, меняется мир вокруг нас, меняемся мы сами, меняются наши цели и желания», — написал он.

«Шесть лет назад мы мечтали создать ресторан, каким сейчас стал Twins Garden. Это стало возможным благодаря нашей прекрасной команде, ее профессионализму и полной самоотдаче. Наша команда вложила в ресторан не только все свои силы, но и частичку души. Можем с уверенностью сказать, что Twins Garden создавался сердцем», — подчеркнул Иван Березуцкий.

Сергей Березуцкий опубликовал аналогичный пост. В нем братья поблагодарили свою команду и инвестора Алексея Репика, а также гостей ресторана.

Под руководством Березуцких Twins Garden в 2021 году стал одним из двух заведений Москвы, которые получили две звезды Michelin (вторым был Artest). В этот же год Twins Garden попал в топ-50 лучших ресторанов мира.

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