Шеф-повара Иван и Сергей Березуцкие уходят из ресторана Twins Garden

«Шесть лет назад мы мечтали создать ресторан, каким сейчас стал Twins Garden. Это стало возможным благодаря нашей прекрасной команде, ее профессионализму и полной самоотдаче. Наша команда вложила в ресторан не только все свои силы, но и частичку души. Можем с уверенностью сказать, что Twins Garden создавался сердцем», — подчеркнул Иван Березуцкий.