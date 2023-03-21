Родственники жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня» подали гражданские иски на 42 млн рублей

Двое родственников предъявили иски на 1 млн рублей, пятеро — на 5 млн, еще один иск подан на сумму в 15 млн рублей. «Суд полагает необходимым в соответствии с нормами права привлечь их в качестве гражданских истцов», — сказала судья Инна Михайленко.