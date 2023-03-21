Родственники жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня» подали гражданские иски на 42 млн рублей

Родственники жертв пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове подали гражданские иски на 42 млн рублей против обвиняемых по делу о трагедии. Об этом сообщил ТАСС.
Потерпевшие запросили компенсацию морального вреда от МЧС России — конкретно от экс-главы МЧС Кузбасса Александра Мамонтова и бывшего главного госинспектора по пожарному надзору МЧС в Кемерове Григория Терентьева.
Двое родственников предъявили иски на 1 млн рублей, пятеро — на 5 млн, еще один иск подан на сумму в 15 млн рублей. «Суд полагает необходимым в соответствии с нормами права привлечь их в качестве гражданских истцов», — сказала судья Инна Михайленко.
Суд постановил, что соответчиком по делу также выступит Российская Федерация в лице Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Это постановление не подлежит самостоятельному апелляционному обжалованию.