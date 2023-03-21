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Родственники жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня» подали гражданские иски на 42 млн рублей

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:12

Родственники жертв пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове подали гражданские иски на 42 млн рублей против обвиняемых по делу о трагедии. Об этом сообщил ТАСС.

Потерпевшие запросили компенсацию морального вреда от МЧС России — конкретно от экс-главы МЧС Кузбасса Александра Мамонтова и бывшего главного госинспектора по пожарному надзору МЧС в Кемерове Григория Терентьева.

Двое родственников предъявили иски на 1 млн рублей, пятеро — на 5 млн, еще один иск подан на сумму в 15 млн рублей. «Суд полагает необходимым в соответствии с нормами права привлечь их в качестве гражданских истцов», — сказала судья Инна Михайленко.

Суд постановил, что соответчиком по делу также выступит Российская Федерация в лице Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Это постановление не подлежит самостоятельному апелляционному обжалованию.

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МЧС России
люди
Александр МамонтовГригорий Терентьев
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