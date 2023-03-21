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Вышел саундтрек к дебютному фильму клипмейкера Айсултана Сеитова «Қаш»

Семён Гудошников
Сегодня в 18:05

На стримингах появился официальный саундтрек фильма «Қаш» — полнометражного дебюта казахстанского клипмейкера Айсултана Сеитова.

Музыку написала композитор и певица Акмарал Зыкаева (Мерген), которая сочетает в творчестве фолк, электронику, трип-хоп и поп-рок. Ей помогла казахстанская артистка Ким Алиман.

Синопсис «Қаш» звучит так: «Во время голода 30-х годов в Казахской АССР могильщик Исатай отправляется в ближайший город на рискованную миссию по спасению своего аула, но на пути ему встречается странник, который указывает путь, ведущий в никуда».

«Қаш» вышел в прокат 1 декабря 2022 года. Исполнителем главной роли стал Еркебулан Дайыров, в фильме также снялись Варвара Шмыкова и Александр Паль.

Айсултан Сеитов снимал клипы для Ивана Дорна, Елены Темниковой, Offset из Migos, L’One, Joji и 21 Savage. В 2021 году Сеитов принимал участие в презентации альбома «Donda» Канье Уэста, управляя трансляцией события.

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Еркебулан ДайыровВарвара ШмыковаАлександр ПальИван ДорнЕлена Темникова
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