Эрмитаж вошел в топ достопримечательностей мира

Музей Петербурга опередил Великую Китайскую стену, Таймс-сквер и Голубую мечеть в Стамбуле. Худшей достопримечательностью года оказалась голливудская Аллея Славы.
Лидирующую строчку заняло здание венгерского парламента в Будапеште. Оно набрало 7,34 балла из 10 возможных. Второе место занял парижский Диснейленд, а третье — исландская Голубая лагуна.
В топ-10 также попали площадь Испании в Севилье, храмовый комплекс Ангкор-Ват в Камбодже, ватиканский собор Святого Петра, книжный магазин El Ateneo Grand Splendid в Буэнос-Айресе, афинский Акрополь, Национальный музей Те-Папа-Тонгарева в Новой Зеландии и Миланский собор.
Только самое интересное — у нас в твиттере
расскажите друзьям