Эрмитаж вошел в топ достопримечательностей мира

Аналитики компании Stasher составили рейтинг 99 мировых туристических достопримечательностей, чтобы выяснить, какие из них стоит посетить, а какие пропустить. В топ-99 вошел Эрмитаж, расположившийся на 78-м месте с 5,55 балла.