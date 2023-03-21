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Эрмитаж вошел в топ достопримечательностей мира

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:44

Аналитики компании Stasher составили рейтинг 99 мировых туристических достопримечательностей, чтобы выяснить, какие из них стоит посетить, а какие пропустить. В топ-99 вошел Эрмитаж, расположившийся на 78-м месте с 5,55 балла.

Музей Петербурга опередил Великую Китайскую стену, Таймс-сквер и Голубую мечеть в Стамбуле. Худшей достопримечательностью года оказалась голливудская Аллея Славы.

Лидирующую строчку заняло здание венгерского парламента в Будапеште. Оно набрало 7,34 балла из 10 возможных. Второе место занял парижский Диснейленд, а третье — исландская Голубая лагуна.

В топ-10 также попали площадь Испании в Севилье, храмовый комплекс Ангкор-Ват в Камбодже, ватиканский собор Святого Петра, книжный магазин El Ateneo Grand Splendid в Буэнос-Айресе, афинский Акрополь, Национальный музей Те-Папа-Тонгарева в Новой Зеландии и Миланский собор.

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