Артисты лейбла группы Cream Soda проведут концерт в Mutabor и помогут семьям погибших под Ярославлем

Концерт пройдет в московском клубе Mutabor. Вырученные от билетов деньги пойдут в помощь семье Свиргунова и других, утонувших ночью 20 марта под Ярославлем. Организаторы концерта говорят, что расширят лайнап. В скором времени они озвучат полный список артистов. Ниже — предварительный лайнап: