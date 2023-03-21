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Артисты лейбла группы Cream Soda проведут концерт в Mutabor и помогут семьям погибших под Ярославлем

Семён Гудошников
Сегодня в 15:27

Выступление артистов лейбла Stvol (основан группой Cream Soda), намеченное на 25 марта, не отменяется, несмотря на гибель основателя группы Дмитрия Свиргунова (Dima Nova). Об этом говорится в телеграм-канале объединения.

Концерт пройдет в московском клубе Mutabor. Вырученные от билетов деньги пойдут в помощь семье Свиргунова и других, утонувших ночью 20 марта под Ярославлем. Организаторы концерта говорят, что расширят лайнап. В скором времени они озвучат полный список артистов. Ниже — предварительный лайнап:

© stvol.tv

20 марта сооснователь Cream Soda Дмитрий Свиргунов ушел под лед во время ночной прогулки с компанией друзей в Ярославской области. Вместе с ним в воду провалились его брат Роман Свиргунов и их друзья Аристарх Ухтомский, Валерия Дерман и Георгий Киселев.

Аристарх и Валерия смогли выбраться, но Аристарх скончался в машине скорой помощи. Братьев Свиргуновых и Георгия Киселева унесло бурным течением. Тела Дмитрия Свиргунова и Георгия Киселева достали из Волги и опознали — они погибли. Поиски тела Романа Свиргунова продолжаются.

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Дмитрий СвиргуновГеоргий Киселев
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