Артисты лейбла группы Cream Soda проведут концерт в Mutabor и помогут семьям погибших под Ярославлем

Выступление артистов лейбла Stvol (основан группой Cream Soda), намеченное на 25 марта, не отменяется, несмотря на гибель основателя группы Дмитрия Свиргунова (Dima Nova). Об этом говорится в телеграм-канале объединения.
Концерт пройдет в московском клубе Mutabor. Вырученные от билетов деньги пойдут в помощь семье Свиргунова и других, утонувших ночью 20 марта под Ярославлем. Организаторы концерта говорят, что расширят лайнап. В скором времени они озвучат полный список артистов. Ниже — предварительный лайнап:
20 марта сооснователь Cream Soda Дмитрий Свиргунов ушел под лед во время ночной прогулки с компанией друзей в Ярославской области. Вместе с ним в воду провалились его брат Роман Свиргунов и их друзья Аристарх Ухтомский, Валерия Дерман и Георгий Киселев.
Аристарх и Валерия смогли выбраться, но Аристарх скончался в машине скорой помощи. Братьев Свиргуновых и Георгия Киселева унесло бурным течением. Тела Дмитрия Свиргунова и Георгия Киселева достали из Волги и опознали — они погибли. Поиски тела Романа Свиргунова продолжаются.