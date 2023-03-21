Цифровой релиз «Шазама-2» состоится через месяц после премьеры в кинотеатрах

С чем это связано, не уточняется. Известно, что в свой первый уик-энд картина собрала в США 30 млн долларов (меньше, чем провалившийся «Морбиус» от Sony). Сборы небольшие даже относительно скромного бюджета в 100 млн долларов. Эксперты считают, что «Шазам» вряд ли добьется успеха в прокате.