Цифровой релиз «Шазама-2» состоится через месяц после премьеры в кинотеатрах

С чем это связано, не уточняется. Известно, что в свой первый уик-энд картина собрала в США 30 млн долларов (меньше, чем провалившийся «Морбиус» от Sony). Сборы небольшие даже относительно скромного бюджета в 100 млн долларов. Эксперты считают, что «Шазам» вряд ли добьется успеха в прокате.
В сиквеле подростку Билли Бэтсону, который превращается в супергероя Шазама, предстоит столкнуться с могущественными дочерьми Атласа. Антагонистки попытаются уничтожить Шазама и его друзей и отнять их силы.
В образе мстительных богинь в фильме появились Хелен Миррен («Королева») и Люси Лю («Почему женщины убивают», «Ангелы Чарли»). К своим ролям вернулись Закари Леви, Эшер Энджел, Джек Дилан Грейзер, Адам Броди, Росс Батлер, Меган Гуд. Постановщиком вновь выступил Дэвид Ф.Сандберг.