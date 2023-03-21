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Цифровой релиз «Шазама-2» состоится через месяц после премьеры в кинотеатрах

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:47

Amazon Prime объявил, что цифровая премьера фильма «Шазам! Ярость богов» состоится 18 апреля — всего через месяц после релиза в кинотеатрах.

С чем это связано, не уточняется. Известно, что в свой первый уик-энд картина собрала в США 30 млн долларов (меньше, чем провалившийся «Морбиус» от Sony). Сборы небольшие даже относительно скромного бюджета в 100 млн долларов. Эксперты считают, что «Шазам» вряд ли добьется успеха в прокате.

В сиквеле подростку Билли Бэтсону, который превращается в супергероя Шазама, предстоит столкнуться с могущественными дочерьми Атласа. Антагонистки попытаются уничтожить Шазама и его друзей и отнять их силы.

В образе мстительных богинь в фильме появились Хелен Миррен («Королева») и Люси Лю («Почему женщины убивают», «Ангелы Чарли»). К своим ролям вернулись Закари Леви, Эшер Энджел, Джек Дилан Грейзер, Адам Броди, Росс Батлер, Меган Гуд. Постановщиком вновь выступил Дэвид Ф.Сандберг.

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Хелен МирренЗакари ЛевиАдам БродиДэвид Сандберг
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