Артемий Драгунский экранизирует «Денискины рассказы»

Над съемками будет работать команда «Манюни». Андреасян подчеркнул, что именно экранизация книг Наринэ Абгарян натолкнула его на мысль о дальнейшем использовании литературы для детей в качестве основы для киноматериала. «Мы стали скупать права на другие детские книги, чтобы коллеги не воспользовались нашим успехом и примером», — заявил продюсер.