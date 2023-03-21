Артемий Драгунский экранизирует «Денискины рассказы»

Артемий Драгунский экранизирует классическую детскую книгу своего деда Виктора Драгунского «Денискины рассказы». Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».
Режиссер также является племянником прототипа главного героя книги. «В этом есть магия. Мы решили подарить волшебную сказку фанатам семьи Драгунских», — сказал продюсер Гевонд Андреасян.
По его словам, сейчас ведется предпроизводственный процесс. Съемки «Денискиных рассказов» начнутся в августе 2023 года. Сначала будут сняты 25 серий дошкольных рассказов о Дениске, а через год еще 35, посвященных приключениям главного героя в школе.
Над съемками будет работать команда «Манюни». Андреасян подчеркнул, что именно экранизация книг Наринэ Абгарян натолкнула его на мысль о дальнейшем использовании литературы для детей в качестве основы для киноматериала. «Мы стали скупать права на другие детские книги, чтобы коллеги не воспользовались нашим успехом и примером», — заявил продюсер.