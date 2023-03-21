В России введут предупреждения о вреде наркотиков в фильмах и книгах

Изменения допускают распространение в СМИ, интернете, произведениях науки, литературы и искусства информации о наркотических веществах, но только если в ней не сказано о способах и методах разработки, изготовления, использования и месте приобретения наркотиков. В условиях также подчеркивается, что эти произведения должны быть опубликованы до 1 января 2024 года.