В России введут предупреждения о вреде наркотиков в фильмах и книгах

В России в книгах и фильмах появятся предупреждения о вреде наркотиков. Об этом сообщает РБК со ссылкой на одобренные правительственной комиссией законопроекты.
Изменения допускают распространение в СМИ, интернете, произведениях науки, литературы и искусства информации о наркотических веществах, но только если в ней не сказано о способах и методах разработки, изготовления, использования и месте приобретения наркотиков. В условиях также подчеркивается, что эти произведения должны быть опубликованы до 1 января 2024 года.
После января распространение такой литературы будет возможно только при наличии сообщения, что за незаконный оборот наркотиков предусмотрена ответственность, а их потребление вызывает зависимость и угрожает жизни и здоровью человека. В Минкультуры также предложили запрещать выдачу прокатного удостоверения фильмам, которые содержат пропаганду оборота и потребления наркотиков.
Кроме того, законодатели хотят дополнить УК новой статьей 230.3. Она должна установить ответственность за пропаганду незаконного оборота и потребления наркотиков в интернете. Помимо лишения свободы до двух лет, санкции нормы предполагают и альтернативные виды наказаний: штраф, обязательные, исправительные и принудительные работы, а также ограничение свободы.