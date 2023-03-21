«Поцелуи в нос» и «бутеры в два ночи»: в твиттере делятся главными преимуществами жизни с партнером

Комментаторы отмечают важность эмоциональной связи — она дарит им чувство спокойствия и безопасности: «могу прийти к мужу, он меня обнимет, и все сразу так хорошо становится», — пишет @jerryrrum. Многие вспоминают повседневные мелочи, из которых складывается радость от отношений: «поцелуи в нос ночью, кофе с утра с кривым бутербродом» или «совместные медитации» и возможность с кем‑то «побежать на семнадцатый этаж смотреть на закат». Другие чувствуют, что рядом с партнером у них словно «заряжается [внутренняя] батарейка» и что нет страха проявлять слабость, потому что есть уверенность, что «проблемы решатся». «Не надо вечно идти в горящую избу и догонять коня», — так это описывает @intelligentnaya.