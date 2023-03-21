«Поцелуи в нос» и «бутеры в два ночи»: в твиттере делятся главными преимуществами жизни с партнером

Пользовательница твиттера @leni_kotik встретила на реддите пост, где обсуждали семейную жизнь, и вдохновилась прочитанными там комментариями. Девушка решила собрать подобные ответы русскоязычных читателей и попросила подумать над вопросом «Что для вас лучшее в браке?», уточняя, что длительное совместное проживание с партнером тоже считается. За сутки под твитом появились сотни откликов, в которых пользователи делятся тем, что считают самым приятным в своих отношениях.
Комментаторы отмечают важность эмоциональной связи — она дарит им чувство спокойствия и безопасности: «могу прийти к мужу, он меня обнимет, и все сразу так хорошо становится», — пишет @jerryrrum. Многие вспоминают повседневные мелочи, из которых складывается радость от отношений: «поцелуи в нос ночью, кофе с утра с кривым бутербродом» или «совместные медитации» и возможность с кем‑то «побежать на семнадцатый этаж смотреть на закат». Другие чувствуют, что рядом с партнером у них словно «заряжается [внутренняя] батарейка» и что нет страха проявлять слабость, потому что есть уверенность, что «проблемы решатся». «Не надо вечно идти в горящую избу и догонять коня», — так это описывает @intelligentnaya.
Авторка треда считает, что он получился «одним из самых добрых», и добавляет, что такие истории звучат очень обнадеживающе: «Я осознаю, что не всякий такой проект слияния двух личностей проходит идеально, — пишет она. — Но когда у вас получилось — ценность этого опыта невероятно вдохновляет».