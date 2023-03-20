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The Japanese House выпустила сингл «Boyhood»

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:52

Британская певица Эмбер Бейн, известная под псевдонимом The Japanese House, выпустила сингл «Boyhood» и клип на него. Видео появилось на ютуб-канале артистки, а аудио — на стриминговых сервисах.

В треке The Japanese House поет о поиске себя и надежде на продолжающуюся любовь. «Если я вырасту, я стану такой старой. Будешь ли ты обнимать меня так, как ты всегда это делаешь?» — спрашивает она в песне.

В интервью Бейн отметила, что ее песня рассказывает о том, как «иногда, хотя ты и стараешься изо всех сил, ты не можешь не быть производной всех вещей, которые случились с тобой и сдерживали тебя ранее в жизни».

Трек певица посвятила надежде. Режиссером клипа на сингл выступил Макс Барнетт. В видео снялась каскадер-наездница Кэти Браун, которую Бейн знает с юности. Вместе с девушки проскакали на вороном коне по живописному полю.

По сюжету клипа The Japanese House наблюдает за видео своей поездки верхом, сидя на кровати в пижаме. В конце ролика она ложится на подушку и оглядывается на стоящую позади нее камеру.

«Так волнующе — опять выпускать новую музыку. Я люблю эту песню, и мне нравился этот день, и я полюбила эту лошадь», — написала в соцсетях певица.

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