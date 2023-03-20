Apple TV+ опубликовал видео о создании фильма «Тетрис» с Никитой Ефремовым

На ютуб-канале Apple TV появилось видео о создании фильма «Тетрис», в котором главные роли сыграли Никита Ефремов и Тэрон Эджертон. Картина выйдет на стриминговом сервисе Apple TV+ 31 марта.
Она расскажет о главе компании Blue Planet Software Хэнке Роджерсе, который отправляется в СССР в середине 80-х, чтобы получить права на распространения игры, придуманной программистом Алексеем Пажитновым.
Пажитнова в шоу сыграл Ефремов, а Роджерса — Эджертон. Оба актера в ролике делятся своими впечатлениями от истории своих героев и сценария фильма, написанного Ноа Пинком.
«Не так часто я могу представить фильм, когда я читаю сценарий, но этот был блестящим», — рассказывает в видео Ефремов, подчеркивая, что в центре ленты, как и в центре игры «Тетрис», — любовь.
В ролике можно увидеть новые кадры из будущей ленты — например, фрагмент беседы Роджерса с руководителем Nintendo Хироси Ямаути, а также встречу Роджерса с Пажитновым, в которой последний объясняет коллеге суть коммунизма.
Режиссером фильма выступил Джон С.Бэрд («Грязь»). Среди продюсеров проекта Иэн МакКензи, Мэттью Вон, Джиллиан Берри, Клаудия Вон, Лен Блаватник и Грэгор Кэмерон.
В актерский состав фильма, помимо Ефремова и Эджертона, вошли Тоби Джонс, Бен Майлс, Рик Юн, Софья Лебедева, Роджер Аллам, Мойо Аканде, Иева Андреевайте. Трейлер «Тетриса» можно посмотреть здесь.