Сценаристы «Южного парка» использовали ChatGPT для создания эпизода о чат-боте

Создатели мультсериала «Южный парк» выпустили эпизод о чат-боте под названием «Глубокое обучение». Сценарий для него написали с помощью ChatGPT — чат-бота с искусственным интеллектом, сообщил телеграм-канал «Лента дня».
В серии герои используют чат-бот для написания школьных сочинений и переписок с подружками. В финальных титрах эпизода указано, что его сюжет придумала нейросеть вместе с Треем Паркером.
«Глубокое обучение» обращает внимание на одержимость современных людей нейросетями и искусственным интеллектом и растущей зависимостью от них. Серия демонстрирует, к каким неловким ситуациям может привести попытка выдать сгенерированные слова за свои собственные.
По мнению издания Naked Science, эпизод «призывает к искренности в отношениях, честности в учебе или работе».
«Афиша Daily» рассказывала о GPT-4 — новом поколении языковой модели с генеративным искусственным интеллектом, которую представила компания ОpenAI. Также мы писали о чат-боте Microsoft и разработке Bard от Google. Кроме того, в наших материалах можно прочитать об использовании нейросетей в искусстве и образовании.