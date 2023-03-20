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Сценаристы «Южного парка» использовали ChatGPT для создания эпизода о чат-боте

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:35

Создатели мультсериала «Южный парк» выпустили эпизод о чат-боте под названием «Глубокое обучение». Сценарий для него написали с помощью ChatGPT — чат-бота с искусственным интеллектом, сообщил телеграм-канал «Лента дня».

В серии герои используют чат-бот для написания школьных сочинений и переписок с подружками. В финальных титрах эпизода указано, что его сюжет придумала нейросеть вместе с Треем Паркером.

«Глубокое обучение» обращает внимание на одержимость современных людей нейросетями и искусственным интеллектом и растущей зависимостью от них. Серия демонстрирует, к каким неловким ситуациям может привести попытка выдать сгенерированные слова за свои собственные.

По мнению издания Naked Science, эпизод «призывает к искренности в отношениях, честности в учебе или работе».

«Афиша Daily» рассказывала о GPT-4 — новом поколении языковой модели с генеративным искусственным интеллектом, которую представила компания ОpenAI. Также мы писали о чат-боте Microsoft и разработке Bard от Google. Кроме того, в наших материалах можно прочитать об использовании нейросетей в искусстве и образовании.

Подробности по теме
«Какой прогресс!»: чат-бот Jim, созданный на основе GPT-3, пришел в комментарии «Афиши Daily»
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