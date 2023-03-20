Сценаристы «Южного парка» использовали ChatGPT для создания эпизода о чат-боте

«Афиша Daily» рассказывала о GPT-4 — новом поколении языковой модели с генеративным искусственным интеллектом, которую представила компания ОpenAI. Также мы писали о чат-боте Microsoft и разработке Bard от Google. Кроме того, в наших материалах можно прочитать об использовании нейросетей в искусстве и образовании.