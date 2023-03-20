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Умер актер Пол Грант, снимавшийся в «Звездных войнах» и «Гарри Поттере»

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:47

Британский актер Пол Грант, сыгравший эвока в шестом эпизоде «Звездных войнов» и управляющего банком гоблина в «Гарри Поттере», скончался в возрасте 56 лет. Об этом сообщил The Sun.

Артиста обнаружили без сознания рядом с железнодорожной станцией Кингс-Кросс 16 марта. Его оперативно госпитализировали, однако медики констатировали отсутствие мозговой деятельности.

Тем не менее, вплоть до 19 марта Грант был подключен к системе жизнеобеспечения. Затем ее отключили. У актера остались дочери Софи и Николь, сын Робби и возлюбленная Мария Двайер, с которой они совместно воспитывали ее детей.

«Я опустошена. Мой отец был легендой во многих отношениях. Он всегда вызывал улыбку и смех на лице у всех. Он был готов на все ради кого угодно и был большим фанатом „Арсенала“. Он был актером, отцом и дедушкой», — сказала Софи Грант.

Пол Грант начал свою кинокарьеру еще в юности, в 80-х годах. В 1983 году он появился в роли эвока в фильме «Звездные войны: эпизод VI — Возвращение джедая». Позднее его можно было увидеть в «Лабиринте», «Умерших» и «Гарри Поттере и философском камне». Также он работал дублером-каскадером в «Легенде» и «Виллоу».

Грант жил с врожденной спондилоэпифизарной дисплазией — редким генетическим типом карликовости, который вызывал у него проблемы со здоровьем. Также актер страдал от алкогольной и наркотической зависимости.

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