Amazon сократит еще 9000 сотрудников. Ранее уволили уже более 18 тысяч человек

Компания Amazon намерена сократить еще 9000 сотрудников, несмотря на то что в январе уже анонсировала увольнение более 18 тыс. человек. Об этом сообщил гендиректор корпорации Энди Джесси.
Новая волна сокращений затронет персонал облачного сервиса AMS, видеоплатформы Twitch, рекламного отдела и подразделения PXT, занимающегося HR-вопросами. Джесси назвал решение об увольнениях тяжелым.
Руководство компании решило «более рационально подходить к расходам» в условиях нестабильности экономики и неопределенности относительно будущего. Приоритетом для Amazon стала экономия средств и долгосрочные инвестиции.
«Мы, конечно, поддержим тех, кого нам придется уволить, и предоставим пакет, который включит выплаты, медицинское страхование на переходный период и поддержку при трудоустройстве», — заявил Джесси.