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Amazon сократит еще 9000 сотрудников. Ранее уволили уже более 18 тысяч человек

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:59

Компания Amazon намерена сократить еще 9000 сотрудников, несмотря на то что в январе уже анонсировала увольнение более 18 тыс. человек. Об этом сообщил гендиректор корпорации Энди Джесси.

Новая волна сокращений затронет персонал облачного сервиса AMS, видеоплатформы Twitch, рекламного отдела и подразделения PXT, занимающегося HR-вопросами. Джесси назвал решение об увольнениях тяжелым.

Руководство компании решило «более рационально подходить к расходам» в условиях нестабильности экономики и неопределенности относительно будущего. Приоритетом для Amazon стала экономия средств и долгосрочные инвестиции.

«Мы, конечно, поддержим тех, кого нам придется уволить, и предоставим пакет, который включит выплаты, медицинское страхование на переходный период и поддержку при трудоустройстве», — заявил Джесси.

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