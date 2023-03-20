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Disney+ выпустил трейлер документального сериала «Эд Ширан: Сумма всего этого»

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:28

На ютуб-канале Disney Plus опубликовали трейлер документального сериала «Эд Ширан: Сумма всего этого». Проект выйдет на стриминговом сервисе 3 мая.

Шоу расскажет о жизни британского музыканта, трудностях на его творческом пути и триумфах. В четырех эпизодах сериала можно будет увидеть архивные кадры из детства Ширана, съемки его выступлений и закулисье.

Документальный проект коснется дружбы Ширана и музыкального продюсера Джамала Эдвардса, внезапно скончавшегося в возрасте 31 года. Также сериал расскажет о жене Ширана и ее проблемах со здоровьем.

Трейлер показывает автора «Thinking Out Loud» и «Shape of You» в самые сложные для него моменты: в ролике Ширан неоднократно плачет. «Каждый раз, когда что‑то значительное случается, я пишу об этом песню», — признается артист.

Документальный сериал сняли Disney Branded Television и компания Fulwell 73 Productions, выпустившая ранее фильм об Адель. «Эд Ширан: Сумма всего этого» выйдет в преддверии релиза нового альбома музыканта.

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Эд ШиранАдель
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