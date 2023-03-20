Реклама
Новости

«Литрес»: «Алиса в Стране чудес» и «Маленький принц» возглавили рейтинг популярнейших детских книг

Денис Ламехов
Сегодня в 17:09

Книжный сервис «Литрес» составил рейтинг самых популярных детских книг за 2022 год. Содержание перечня передает ТАСС.

Платформа проанализировала данные по продажам и скачиваниям. Список выглядит так:

1. «Алиса в Стране чудес» Льюиса Кэрролла
2. «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери
3. «Частичка мира» Пауло Коэльо
4. «Момо» Михаэля Энде
5. «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо, моряка из Йорка» Даниеля Дефо
6. «Сахарный ребенок» Ольги Громовой
7. «Таинственный остров» Жюля Верна
8. «Мифы народов мира» Елены Ульевой,
9. «Чарли и шоколадная фабрика» Роальда Даля
10. Русские народные сказки в озвучке Вениамина Смехова

Повод для составления рейтинга — Неделя детской книги, которая будет проходить в России c 21 по 27 марта.

К Международному женскому дню «Литрес» опубликовал список наиболее востребованных русскоязычных писательниц. Его возглавили Дина Рубина и Гузель Яхина. У первой самая популярная работа — роман «Наполеонов обоз. Книга 1. Рябиновый клин», у второй — «Зулейха открывает глаза».

расскажите друзьям
люди
Антуан де Сент-ЭкзюпериЖюль ВернЛьюис КэрроллПауло КоэльоМихаэль ЭндеОльга ГромоваВениамин СмеховГузель Яхина
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»