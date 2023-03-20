«Литрес»: «Алиса в Стране чудес» и «Маленький принц» возглавили рейтинг популярнейших детских книг

Платформа проанализировала данные по продажам и скачиваниям. Список выглядит так:

ㅤ

1. «Алиса в Стране чудес» Льюиса Кэрролла

2. «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери

3. «Частичка мира» Пауло Коэльо

4. «Момо» Михаэля Энде

5. «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо, моряка из Йорка» Даниеля Дефо

6. «Сахарный ребенок» Ольги Громовой

7. «Таинственный остров» Жюля Верна

8. «Мифы народов мира» Елены Ульевой,

9. «Чарли и шоколадная фабрика» Роальда Даля

10. Русские народные сказки в озвучке Вениамина Смехова