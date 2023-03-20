«Литрес»: «Алиса в Стране чудес» и «Маленький принц» возглавили рейтинг популярнейших детских книг

Книжный сервис «Литрес» составил рейтинг самых популярных детских книг за 2022 год. Содержание перечня передает ТАСС.
Платформа проанализировала данные по продажам и скачиваниям. Список выглядит так:
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1. «Алиса в Стране чудес» Льюиса Кэрролла
2. «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери
3. «Частичка мира» Пауло Коэльо
4. «Момо» Михаэля Энде
5. «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо, моряка из Йорка» Даниеля Дефо
6. «Сахарный ребенок» Ольги Громовой
7. «Таинственный остров» Жюля Верна
8. «Мифы народов мира» Елены Ульевой,
9. «Чарли и шоколадная фабрика» Роальда Даля
10. Русские народные сказки в озвучке Вениамина Смехова
Повод для составления рейтинга — Неделя детской книги, которая будет проходить в России c 21 по 27 марта.
К Международному женскому дню «Литрес» опубликовал список наиболее востребованных русскоязычных писательниц. Его возглавили Дина Рубина и Гузель Яхина. У первой самая популярная работа — роман «Наполеонов обоз. Книга 1. Рябиновый клин», у второй — «Зулейха открывает глаза».