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В России пройдет седьмой инклюзивный фестиваль #ЛюдиКакЛюди

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:45

С 30 марта по 2 апреля пройдет Всероссийский инклюзивный фестиваль #ЛюдиКакЛюди, приуроченный ко Всемирному дню распространения информации об аутизме. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

Фестиваль пройдет на более 300 площадках страны, в том числе онлайн. Оснавными местами проведения мероприятия станут: Государственный музей-заповедник «Царицыно», Российская государственная детская библиотека и РНИМУ им. Н.И. Пирогова.

30 марта в РНИМУ им. Н.И. Пирогова пройдет онлайн-марафон и научно-практическая конференция «Аутизм. Врачи, пациенты, родители: вместе в интересах людей с РАС». На них пойдет речь о диагностике, сопровождении людей с аутизмом на всех этапах жизненного пути, применении научно доказанных методов.

31 марта в Государственном музее-заповеднике «Царицыно состоится пленарное заседание «Возможности города для людей с аутизмом», на котором речь пойдет о ранней помощи, стандартах в образовании, сопровождаемом проживании и прочем.

2 апреля в Российской государственной детской библиотеке пройдет благотворительная ярмарка НКО и книжных издательств, активности и мастер-классы, кинетический песок, занятия по мультипликации, веселые эстафеты и другое. В этот день также запланированы индивидуальные консультации психологов, логопедов, врачей и встречи со звездными гостями.

Узнать подробнее о фестивале можно здесь.

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