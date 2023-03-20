В России пройдет седьмой инклюзивный фестиваль #ЛюдиКакЛюди

30 марта в РНИМУ им. Н.И. Пирогова пройдет онлайн-марафон и научно-практическая конференция «Аутизм. Врачи, пациенты, родители: вместе в интересах людей с РАС». На них пойдет речь о диагностике, сопровождении людей с аутизмом на всех этапах жизненного пути, применении научно доказанных методов.